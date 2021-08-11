Özgür Film Festivali yarışma başvuruları başladı

Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi’nin Osmaniye’de düzenlediği kültür ve sanat bayramı bu yıl, 8 Temmuz 2021- 23 Ekim 2021 tarihleri arasında 12. kez düzenleniyor. 2021 yılı Kültür–Sanat Bayramı’nın en önemli etkinliklerinden birisi “Özgür Film Festivali” adı altında gerçekleşecek.

“Özgür Film Festivali” için başvurular 8 Temmuz 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni ise 23 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bugüne dek gerçekleştirilen Özgür Film Festivallerinin yarışma sonuçlarının açıklanması ve ek olarak yapılan “Özgür Filmler Şenliği” etkinlikleri Osmaniye-Çardak Köyü’nde geniş bir izleyici katılımıyla şenlik havasında gerçekleştirilmişti. Ancak bu yıl, Covid 19 salgını nedeniyle katılımlı toplantılar ve ortak film izlemeleri yapılamayacak. Yarışmaya katılan filmlerin jüri değerlendirme izlemeleri ile final değerlendirme toplantısı da online yapılacaktır. Koşullarda olası olumlu değişmelerin gerçekleşmesi söz konusu olduğunda 12. Özgür Film Festivali yarışma sonuçlarının açıklanması ve ödül töreni ödül alan yönetmenlerin katılımıyla yapılacak.

12. Özgür Film Festivali, bu yıl da özgürlüğe sahip çıkan amaçlar peşinde! Festival yönetimi bu amaçları şöyle açıklıyor:

•Özgür Film Festivali’nde anlayışlar, davranışlar, uygulamalar ve hayattan filmlerimize, filmlerimiz üzerinden de hayata bakışlar özgürce olacaktır.

•Özgür Film Festivali sinema sanatını halkla, özellikle gençler ve kadınlarla buluşturmayı kültür kurumlarının dikkatini sinema sanatı üzerinde odaklamayı amaçlar.

•Özgür Film Festivali sadece filmleri değil filmlerin geri planında yer alan araştırmacılık, bilimsellik, tasarımcılık ve sanatsal yaratıcılık gibi toplumsal ilerlemenin ve özgürleşmenin dinamiklerini de destekler.

Özgür Film Festivali iki kategoride yapılacaktır.

1 - Ulusal Belgesel Film Yarışması

2 - Ulusal Kısa Film Yarışması

Özgür Film Festivali “Yarışma Koşulları” ekte sunulmuştur.

Seçici Kurul:

Hakan AYTEKİN, Öğretim Üyesi, Yönetmen-yazar

Kurtuluş ÖZGEN, Öğretim üyesi, Yönetmen

Özge Deniz ÖZKER, Öğretim Üyesi, Yönetmen

Ayça Öztorun, Yazar, senarist

İbrahim ÇENET, Öğretim Üyesi, Araştırmacı, Yazar

Yarışma başvuruları:

Yarışmaya katılacak belgesel filmler (https://vimeo.com/upload veya https://www.youtube.com/upload) linki üzerinden paylaşılacak. Filmle ilgili bilgiler [email protected] adresine yarışmacılar tarafından yollanılacaktır.

12.Özgür Film Festivali ile ilgili koşullar ve bilgileri: Anadolu Halk Bilimleri Kültür Akademisi aylık online yayın organı yereldenevrensele.com kültür bölümünden bulabilirsiniz. Ya da Facebook’ta Anadolu Halk Bilim Kültür Akademisi gurup sayfasında bulabilirsiniz.

İbrahim Çenet- Özgür Film Festivali Yöneticisi

12. ÖZGÜR FİLM FESTİVALİ YARIŞMA KOŞULLARI

1.Yarışmalar isteyen belgesel ve kısa film yarışmacılarına açıktır. Bu nedenle yapımcı ya da yönetmenlerden en az birisi T.C vatandaşı olmalıdır.

2. Yarışmalara amatör ve profesyonel herkes katılabilir.

3. Yarışmalara sanatsal, kültürel ve bilimsel kaygı taşıyan filmler katılabilir.

4. Yarışmalara, film, video, dijital formatlarında yapılmış eserler katılabilir.

5. Yarışmalara 1 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılan filmler katılabilir.

6. Daha önce bu yarışmalara katılan filmler yeniden katılamaz. Başka yarışmalara katılmış olanlar ödül almış olsalar da katılabilirler.

7. Aynı yarışmacı en fazla iki filmle yarışmaya katılabilir.

8. Yarışmaya katılacak ulusal belgesellerde süre sınırı yoktur. Ancak ulusal kısa filmler en fazla 30 dakika süreli olacaktır.

9. Yarışmaya katılma ve ön eleme için filmlerin yayın kalitesinde, festival yöneticisine (https://vimeo.com/upload veya https://www.youtube.com/upload) yükleyerek link ve (vimeo şifresi) gönderilir.

10. Yarışmaya katılanlar filmin tanıtıcı bilgilerini kısa olmak şartıyla konusunu ve yönetmenin öz geçmişini açıklayan belgeler hazırlayacak. Katalog ve basın servisleri için filmlerle ilgili tanıtıcı belge, yapımcı ve yönetmen fotoları, afiş ve ya tanıtıcı görsel belgeler gönderilmelidir. Bu yarışma katılım şartnamesinden çıktı alıp ıslak imzalayarak [email protected] mail adresine göndereceklerdir.

11. Yarışmaya katılan filmlerin telif hakkı sahipleri ticari olmayan kültürel amaçlı gösterimlere izin vermiş sayılırlar. Festival yönetimi filmlerle ilgili oluşacak ticari talepleri telif hakkı sahiplerine iletmekle yükümlüdür.

12. Festival yönetimince yapılacak ön elemeyi geçen filmler seçici kurulun değerlendirmesine sunulacaktır.

13. Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve bir adet özendirme ödülleri verilir.

14. Ulusal Kısa Film Yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve bir adet özendirme ödülleri verilir.

15. Ödül kazanan filmlere özel bir özgürlük heykeli ile plaket verilir; Ayrıca tüm katılımcılara da katılım belgesi verilir.

16. Seçici kurulunun kararları kesindir.

17. Ulusal Belgesel Film Yarışması ile Ulusal Kısa Film Yarışması için son başvuru tarihi 20 Eylül 2021’dir. Bu tarihe kadar yarışma koşullarına uygun belgelerle filmlerin Festival Yönetimi’ne ulaşmış olması gerekir.

18. Yarışma sonuçlarının açıklanmasıyla ödül töreni 23 Ekim 2021 tarihinde, Osmaniye -Anadolu Halk Bilimleri Kültür Akademisi Merkezi’nde yapılacaktır. Ayrıca yarışma formu doldurmaya gerek yoktur.

Bilgilendirme ve iletişim için:

Özgür Film Festivali sekretaryası Ali Yılmaz Tel: 0505 825 8618

Muzaffer Yüksel Kaya iletişim: 0532 263 0103 Başdoğanlar İşhanı Kat: 2 No: 3 KADİRLİ/OSMANİYE

Mail: [email protected]

Özgür Film Festivali Yöneticisi İbrahim Çenet Anadolu Halk Bilimleri ve Kültür Akademisi Çardak Köyü/Osmaniye Tel: 0538-552 2992 İş: 0328 -835 64 06 Mail: [email protected]