Bağdat’ta İsveç Büyükelçiliği ateşe verildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr’ın lideri olduğu Sadr Hareketi’ne bağlı gruplar, İsveç Büyükelçiliği binasına girerek bazı bölümlerini ateşe verdi.

Sadr Hareketi yandaşları, İsveç Büyükelçiliği yakınlarına gelerek Kuran yakma eylemine izin verilmesini protesto etti.

İsveç'te bugün gerçekleşmesi beklenen Kuran yakma eyleminden saatler önce Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği binasına giren Sadr yanlıları binanın bazı bölümlerini yaktı. Binadan siyah dumanlar yükseldi.

Iraklı protestocular, büyükelçilik çevresine kurulan beton bariyerleri yıkarak içeri girmişti.

Sadrcılar daha önce de İsveç Büyükelçiliği binasını basarak eylem düzenlemişti.