Bağcılar'daki cinayete ilişkin bakanlıktan açıklama

İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen A.S., annesi Havva S.’yi bıçakla öldürdü. Annesinin başını kesip balkondan sokağa atan ve evi ateşe veren A.S. gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı cinayetle ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Habere konu olan olayın ardından Hukuk Hizmetleri Müdürlüğümüz ve İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, emniyet birimleri ve adli makamlarla temasa geçmiştir. Bu kan dondurucu olayı gerçekleştiren şahıs olayın hemen ardından emniyet güçleri tarafından yakalanarak savcılığa sevk edilmiştir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bakanlığımız görev yetkileri çerçevesinde söz konusu haberlere ilişkin erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuru yapmış bulunmaktayız” denildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kasten Öldürme suçu ile ilgili, Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; saat: 16.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, H.S.(58) isimli kadın şahsın, A.S.(26) isimli şahıs tarafından bıçakla yaralanarak öldürüldüğü belirlenmiş, olay yerine intikal edilmiştir. Yapılan kontrolde; H.S. isimli kadın şahsın hayatını kaybettiği görülmüş, yapılan incelemede evin salon kısmında A.S. isimli şahsın yangın çıkardığı anlaşılmıştır. Araştırmalarda; A.S. isimli şüpheli şahsın H.S. isimli öldürülen kadın şahsın oğlu olduğu belirlenmiş ve ayrıca şüpheli şahısın ruh ve sinir hastalıklarından firari durumda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli şahıs olay yerinde olayı gerçekleştirdiği suç aletleriyle beraber görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmiştir. Tahkikat devam etmektedir” denildi.

RTÜK'ten görüntülere ilişkin 'hassasiyet' mesajı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak "hassasiyet" uyarısı yaptı. Şahin mesajında "LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM! Bağcılar’da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz" dedi.