İstanbul'da kadın cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü

İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen A.S. annesini boğazını keserek öldürdü. Polisi görünce evi ateşe veren A.S. gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre olay, akşam saatlerinde Bağcılar Fevziçakmak Mahallesi 2014 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan 26 yaşındaki A.S. henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Havva Sayan'ın boğazını kesip camdan aşağıya attı. Olayı gören civardaki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine Çevik Kuvvet Polisleri ve Özel Harekat Polisleri sevk edildi. Çevik Kuvvet evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polisleri gören A.S. evi yakarak direnmek istedi. A.S. özel harekat polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Olay anına şahit olan mahalle sakini Uğur Eğriöz, “Karşı sokaktayım bir ses duydum. Aşağı indiğimde annesinin boğazını kesip attığını gördük. Sonra silah sesi geldi. Galiba bacağından vuruldu. Sonra evi yakmaya çalıştı. O sırada özel harekatçılar gelip şahsı aldı. Madde bağımlısı olduğu söyleniyor” dedi.