Bağcılar'da YSP'lilere polis saldırısı: 13 gözaltı

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul’un Bağcılar ilçesinde gerçekleştirdiği buluşmanın ardından polis sloganlar eşliğinde dağılan kitleye, biber gazıyla saldırdı, en az 13 kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre meydanda milletvekilli adayı İlknur Birol’un da aralarında bulunduğu yaklaşık 30 kişilik grup, polisler tarafından dakikalarca ablukada tutulduktan sonra bırakıldı. HDP İstanbul Milletvekilli Züleyha Gülüm’ün gözüne biber gazı sıkılırken, bu esnada çekim yapan gazeteciler de saldırıya uğradı.

Ablukanın devam ettiği meydanda, AKP’nin seçim aracı, “Ölürüm Türkiye” şarkısıyla tur atmaya başladı.