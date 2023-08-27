Bağcılar'da uzun namlulu silahla saldırı: 2'si ağır 3 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir otomobile yönelik silah saldırıda 3 kişi yaralandı. 2 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.

DHA'nın haberine göre; olay, saat 00.10 sıralarında Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir site girişine otomobille gelen şüpheliler, başka bir otomobilde bulunanlara uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırganların kimliği öğrenilemezken uzun namlulu silahlardan çıkan mermiler Burak Y., Ali Y. ve İbrahim K.'ye isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede inceleme yaptı. Polis ekiplerinin kaçan saldırganları yakalama çalışması devam ediyor.