Samsun'da cuma namazı çıkışı silahlı çatışma: 1 ölü, 9 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Melik Mahallesi'nde cuma namazı sonrasında, arazi davası nedeniyle husumetli olan iki aile arasında tartışma çıktı.
Olayın bir süre sonra silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan G. yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan 3 kişi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)