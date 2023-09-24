Bağcılar'da spor salonuna 2,5 ayda 4 silahlı saldırı

İstanbul Bağcılar'da üç ortak tarafından işletilen spor salonu art arda saldırıya uğradı. Düzenlenen dört saldırının ikisinde spor salonunun camları kırıldı, ikisinde ise iki kişi silahla bacaklarından yaralandı.

DHA'nın haberine göre; iddiaya göre ortaklardan birine şantaj yapan ve 5 milyon TL isteyen bir şüphelinin yönlendirmesiyle hareket eden saldırganlar, ilk saldırıyı 8 Temmuz'da gerçekleştirdi. Motosikletli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin camları kırıldı.

10 Temmuz'da aynı şekilde bir saldırı daha gerçekleştirildi ve tekrar camlar kırıldı. 27 Temmuz'da motosiklet ile spor salonuna gelen kasklı bir şüpheli, kasa arkasında duran iş yeri çalışanı Olbay Ç.'yi bacağına ateş ederek yaraladı. Saldırı sonrası polisin gözaltına aldığı M.C.Ö. ve H.T. "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklandı.

22 Eylül Cuma günü ise dördüncü saldırı gerçekleşti. Vücut geliştirme sporcusu 20 yaşındaki Emir T., kendisini dışarı çağıran motosikletli ve kasklı 2 kişinin yanına gitti. Ardından motosikletlilerden biri, tabanca ile ateş açarak Emir T'yi bacağından yaraladı ve kaçtı.

Polis ekipleri, olaylarda asıl azmettirici olduğu belirlenen kişiyi yakalamak için çalışıyor.