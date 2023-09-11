Karabük'te silahlı kavga: 1'i çocuk 7 yaralı

Karabük'te çıkan silahlı kavgada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Cumayanı Köyü'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (AA)