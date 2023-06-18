Bağcılar'da kapısı açık seyreden minibüsten aşağı düşen 3 kişi yaralandı

İstanbul'da kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, bağlanan minibüs otoparka çekildi.

Haber Merkezi

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde kapısı açık olan minibüs virajı döndüğü sırada, yolcular aşağı düştü. Yaşanan kazada 3 yolcu yaralandı.

DHA'nın haberine göre; 9 Haziran Cuma günü saat 08.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, kapısı açık halde seyreden minibüs virajı döndüğü sırada, 3 kadın yolcu açık kapıdan aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri minibüsün şoförünü polis merkezine götürdü. Polis ekipleri tarafından bağlanan minibüs otoparka çekildi.

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