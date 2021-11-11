BAE'li firmalar Suriye'de elektrik santrali inşa edecek

2011'de başlayan krizden bu yana Suriye ile ilişkilerini normalleştiren ilk Arap ülkeleri arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) firmalar, Suriye Elektrik Bakanlığı ile başkent Şam yakınlarında bir elektrik santrali inşa edilmesine dönük sözleşme imzaladı.

Sputnik'in SANA'dan aktardığına göre BAE merkezli firmalar, sözleşme kapsamında Şam kırsalındaki Teşrin elektrik santrali yakınlarında bulunan Vadi er-Rabi bölgesinde, 300 megawatt kapasiteli bir elektrik santrali kuracak.

Elektrik tedariki, enerji altyapısı savaş boyunca ciddi hasarlar alan Suriye'nin en önemli sorunları arasında yer alıyor.

İki gün önce BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid, beraberindeki heyetle Şam'ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmüştü.