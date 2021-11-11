Cezayir, Suriye'nin Arap Birliği'ndeki koltuğunun geri verilmesi çağrısında bulundu

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtane Lamamra, Suriye'nin Arap Birliği'ne üyeliğinin yeniden sağlanması için çağrıda bulundu.

Lamamra, basına verdiği demeçte, "Suriye'yi iç işlerine karışmadan Arap Birliği'ne geri döndürmenin zamanı geldi… Suriye'nin üyeliğinin askıya alınmasında başlangıçta hemfikir değildik ve bu adımın durumu iyileştirmeye yardımcı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Lamamra ayrıca BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el Nahyan'ın Şam'a yaptığı resmi ziyareti de memnuniyetle karşıladı.

22 ülkenin üyesi olduğu Arap Birliği, cihatçı ayaklanmanın başladığı 2011 yılında Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı. Birkaç üye ülke daha sonra Suriye'deki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Suriye'deki durumun değişmesiyle bazı Arap ülkeleri Şam'daki büyükelçiliklerini yeniden açmak için adımlar atmaya başladı.