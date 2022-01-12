BAE'den Varlık Fonu açıklaması: Alım yapmak için harika bir zaman

TL'nin rekor seviyede değer kaybetmesiyle eş zamanlı olarak Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan 10 milyar dolarlık anlaşma sonrası BAE'den "yatırım" açıklaması geldi.

Financial Times gazetesi, Abu Dabi Kalkınma Holdingi'nin (ADQ) Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi ile yaptığı bir röportajı yayımladı.

ADQ yöneticisi Suwaidi, Türkiye Varlık Fonu'yla birlikte, Fon'un kendi portföyü içerisinde yer alan bazı şirketler dahil olmak üzere "birkaç fırsat üzerindeki görüşmelerin başlatılmış olduğunu" açıkladı.

Abu Dhabi wealth fund bucks the trend to bet on Turkey https://t.co/Jun1mz9L27 — Middle East & Africa (@FTMidEastAfrica) January 12, 2022

'Zayıf TL büyük bir yatırım fırsatı'

"Türk Lirası'nın zayıf bir görüntü verdiği için alım ve yatırım yapmanın en uygun vakit olduğunu" söyleyen Suawidi, “Zayıf TL büyük yatırım fırsatı” ifadelerini kullandı.

BAE'nin devlet yatırım fonu olan ADQ Başkanı Muhammed Hasan el Suwaidi, "uzun vadeli düşünüldüğünde, TL'nin zayıf olması nedeniyle Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu" belirtti.

Suwaidi, Türkiye'de finans, lojistik ve gıda alanında yatırımlarla ilgilendiklerini açıkladı.

Türkiye Varlık Fonu'yla, Fon'un kendi portföyünde bulunan bazı şirketler dahil fırsatlar üzerinde görüşmelerin başladığını açıklayan ADQ Başkanı, "Sizi dahil edebilecekleri ya da sizin onlar üzerinden bir platform oluşturup geliştirebileceğiniz, bazı kenarda kalmış varlıkları var" dedi.

'Türkiye ilgi çekici olmayı sürdürüyor'

Haberde, Türkiye'nin TL'deki değer kaybı ve yüksek enflasyon nedeniyle bir ekonomik kriz yaşadığına dikkat çekilirken, ülkenin yatırımlar konusunda ilgi çekici olmayı sürdürdüğü de vurgulandı.

BAE'li yetkili, "Türkiye hakkında sevdiğim şey şu. Konum olarak bir teslimat Almanya'ya 12 saatte ulaşıyor ve 84 milyonluk nüfusu var. Burası endüstri için büyük bir güç merkezi; çok büyük lojistik becerisi var” ifadelerini kullanırken, hizmet, gıda, lojistik ve finansal sektörlerdeki yatırımlarla da ilgilendiklerini, ekonomik sorunlara rağmen Türkiye’nin hâlâ yatırımlar açısından bir “cazibe merkezi” olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Öte yandan haberde, ADQ'nun geçtiğimiz sene Getir ve Trendyol'a yatırım yaptığı da hatırlatılırken, BAE'nin fiili yöneticisi olan Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed'in geçen ayki Ankara ziyaretinde ADQ ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat imzalandığı da belirtildi.

Haberde, ADQ'nun dünya çapındaki büyük yatırımlarını 'harcama çılgınlığı' olarak nitelendirlirken, BAE'li yetkililerin bu duruma "ekonomik diplomasi" diyerek yaklaştıkları da not edildi.