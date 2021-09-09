'BAE şirketi MNG Kargo'yu satın almak için görüşüyor'

Reuters'ın haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai merkezli kargo şirketi Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Aramex'in yüzde 22,25’i geçen yıl Abu Dabi devlet yatırım fonu (ADQ) tarafından satın alınmıştı.

Reuters adını açıklamadığı üç ayrı kaynağına dayandırdığı haberinde, Aramex'in MNG Kargo'yu satın almak için yürüttüğü görüşmelerin ilerlemiş bir aşamada olduğunu, 500 milyon dolar değerinde bir anlaşmaya varılabileceğini duyurdu.

Ajansa konuşan kaynaklardan biri görüşmelerin ileri bir aşamasında olunduğunu, bir diğeri ise "ayrıntılı inceleme aşaması"na gelindiğini söyledi.

Aramex sözcüsü "söylenti ya da spekülasyonlar üzerine yorum yapmayacaklarını" söylerken, MNG Kargo da konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

2003 yılında kurulan MNG Kargo, 2017 yılından beri Turkven ve Sancak ailesinin ortaklığında. Şirkette 11 binden fazla kişi çalışıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında yıllardır süren gerilim son olarak Erdoğan'ın BAE istihbarat şefini ağırlayıp, emirliklerin ülkeye yatırım yapmasını beklediğini açıklamasıyla yerini "normalleşme" adımlarına bırakmış görünüyor.

Bir BAE yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada emirliklerin Türkiye'de ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarındaki ticaret ve yatırım fırsatlarıyla ilgilendiğini söylemişti.