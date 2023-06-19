Babacan’ın basın danışmanı görevinden ayrıldı

Gazeteci Fatih Atik, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın basın danışmanlığı görevinden arıldığını duyurdu.

Yaklaşık 8 ay önce bu göreve getirilen Atik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan’ın davetiyle başladığım basın danışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım. Türk siyasetinin en sıcak dönemine yakından tanıklık etmek farklı bir deneyimdi” dedi.

Açıklamasında Babacan ve partililere teşekkür eden Atik, “Şimdi kaldığımız yerden devam. Yeni mecralarda buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.