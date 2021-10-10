Babacan'dan Kürt sorunu açıklaması: Devleti çözümün parçası haline getireceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Biz, Kürt meselesini görüyoruz, biliyoruz. Reddedenlerden değiliz" dedi.

Partisinin Esenyurt İlçe Teşkilatı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Kürt sorununda muhatap tartışmasına dair "ilgili herkes ile görüşülmesi gerektiğini" söyleyen Babacan "devleti çözümün parçası haline getirecekleri"ni kaydetti.

Babacan şunları söyledi:

'Konuşa konuşa çözeceğiz'

"Biz, Kürt meselesini görüyoruz, biliyoruz. Reddedenlerden değiliz. Kürt meselesinin çözümünün de meşru, demokratik siyasetten geçtiğini, geçeceğini gayet iyi biliyoruz. Meşru demokratik siyaset, çözüm burada. Çözümü Meclis olarak gösterenler de var. Olabilir ama keşke Meclis çalışsa. Bugünkü Meclis’ten siz neyi çözmesini bekleyeceksiniz ki? El kaldır, el indir. Ona göre oluşmuş bir profil var orada. Asıl bu milleti temsil eden, temsil gücü çok yüksek bir Meclis gerçekten çözümlerin iyi bir adresi olacaktır. Ortada bir sorun var ise bir mesele var ise ilgili herkes ile görüşülmesi gerektiğini ve görüşüleceğini de herkesin bilmesi lazım. Sorun varsa konuşa konuşa çözeceğiz. Bu mesele, herkesi ilgilendiren bir meseledir."

Babacan "Bu meselede biz, devleti sorunun bir parçası olmaktan çıkarıp, devleti çözümün bir parçası haline getireceğiz. Şu anda devlet burada sorunun bir parçası, sorunun bir kaynağı" ifadesini kullandı.