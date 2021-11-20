Babacan'dan ittifak açıklaması: Erken gündeme gelmesi Türkiye için iyi değil

Partisinin İl Başkanlığı Kongresi’ne katılmak üzere Sivas’a gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İttifak gündemine değinen Babacan, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile bir ittifak içerisinde olup olmayacakları sorusu üzerine, "İttifak veya koalisyon şu anda bunların hiçbirisi bizim gündemimizde değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız. Yani tek başımıza mı gireriz, ittifak içinde mi oluruz veya cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda kendi adayımızla mı çıkarız ya da başka partilerle ortak bir aday üzerinde mi mutabık kalırız; bunlarla ilgili hiçbir kararımız yok” dedi.

Babacan, bu konuların gündeme gelmesinin Türkiye açısından iyi olmadığını düşündüklerini ifade etti ve “Bunları kendi partimizin içinde dahi görüşmüyoruz. Kendi içimizde dahi ‘Şöyle mi yapsak, aday kim olsun’ falan türü şeyler hiç konuşmuyoruz. Çok erken olduğunu düşünüyoruz. Bu kadar erken bir şekilde bu konuların gündeme gelmesinin de Türkiye için iyi olmadığını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.