Ali Babacan: Saçma sapan bir sistemin içindeyiz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de 'İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat' programının konuğu oldu.

"Cumhurbaşkanının göreve başlarken ettiği yeminle fiili uygulamada tarafsız olduğunu söyleyebilir miyiz?" diye soran Babacan, "Diğer parti genel başkanlarıyla polemiğe girebiliyor. Kendisiyle ilgili söylenen en ufak şeyde dava açıyor, 'ben Cumhurbaşkanıyım' diyor. Saçma sapan bir sistemin içindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyorlar ama sistemsizliğin içindeyiz" ifadesini kullandı.