DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Denizli'ye gitti.
Burada basın toplantısı düzenleyen Babacan, 'ittifak' konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Babacan, şöyle konuştu:
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Babacan'dan 'ittifak' açıklaması
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Parti olarak herhangi bir ittifakta yer alır mıyız veya kendi başımıza mı seçime gireriz bu seçim takvimi yaklaşınca vereceğimiz bir karar' dedi.
Haber Merkezi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin il kongresine katılmak üzere Denizli'ye gitti.
Burada basın toplantısı düzenleyen Babacan, 'ittifak' konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Babacan, şöyle konuştu: