Babacan’dan Erdoğan’a ‘boş teneke’ yanıtı: 13 sene boş teneke ile mi çalıştınız?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında söylediği, “CHP’nin arkasında boş teneke” sözlerine cevap verdi.

Babacan, “Sayın Erdoğan, siz 13 sene boş teneke ile mi çalıştınız? Cumhuriyet tarihinin en uzun süre bakanlık yapmış kişilerinden biriyim. Bunca yıl niçin boş tenekeyle çalıştınız? Millete bir de bunu anlatın bakalım” dedi.

Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği yanıtta, “Üstelik, Ali Babacan 2009’da istifa mektubunu verdiğinde, 2011’de ayrılmak istediğinde, 2019’da istifa ettiğinde niçin kalması için ısrar ettiniz, diye soruyorlar kendisine. Bizler, partimiz, hiç kimsenin kuyruğunda veya arkasında değiliz” sözlerini kullandı.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, "Sayın Erdoğan; bırakın uydurduğunuz o hikayeleri. Belki beş yüzüncü kez tekrar ediyorum, masalarınıza büyük harflerle şunu yazın: Ekonomiyi düzeltmenin yolu hukuktan geçer. Günde on kere tekrar edin bunu" diyerek Erdoğan’a sorular yönlendirdi.

Partilerinin hiç kimsenin kuyruğunda ya da arkasında olmadığını öne süren Babacan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şöyle seslendi:

“Esas siz kimlerle berabersiniz? Siz kimin arkasına takıldınız? Onu bir anlatın hele. Şimdi konuşma sırası bende. Küçüğün küçüğü bir ortağınız var. Perinçek ne diyor 'Hükümetin rotasını ben çiziyorum' diyor. E sizin de dümen Çin’e dönmüş. Çin tipi ekonomik model diyorsunuz. Ekonomide Perinçek modelini anlatıyorsunuz insanlara. Siz kimin arkasından gittiğinizin farkında mısınız ya?”.

(ANKA)