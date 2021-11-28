Babacan: Cumhurbaşkanının ülkeyi yoksullaştırmak istediğine inanmıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Erdoğan'ın ülkeyi yoksullaştırmak istediğine inanmadığını söyledi ve "O kadarını yapmaz. Ama bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyor" ifadesini kullandı.

Partisinin İstanbul Sultangazi ilçe kongresinde konuşan Babacan "Kendisiyle 13 sene birlikte çalışmış bir arkadaşı olarak, Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi yoksullaştırmak istediğine hiç inanmıyorum. Gençler işsiz kalsın diye çalıştığına da inanmıyorum. Böyle bir şeyi düşünemiyorum. Kriz çıksın diye uğraşacağını da zannetmiyorum. O kadarını yapmaz. Ama bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Hem doğruyu hem nerede hata yaptığını bilmiyor. Bilenlerle de çalışmıyor. Yanında liyakat sahibi, işini düzgün yapan, ehil insanlar neredeyse kalmadı. Kendisine anlatılan abuk sabuk teorilerle ülkeyi yönetmeye çalışıyor" dedi.

'Bahçeli kayyum gibi iktidarın başında'

Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli'ye iktidarın anahtarını teslim ettiğini söyleyen ve Bahçeli'ye "kayyum" benzetmesi yapan Babacan şöyle konuştu:

"Erdoğan iktidarının anahtarını, krizlerin ortağı Bahçeli’ye teslim etti. Artık Erdoğan’ın çizgisini, kendisine oy veren vatandaşlarımız değil, küçük ortak belirliyor. Ne yapacak, ne talep edecek, nerede arıza çıkaracak diye herkes küçük ortağa bakıyor. Sayın Bahçeli, adeta bir kayyum gibi iktidarın başında. Yetkiyi milletten almadan, Erdoğan’dan alıp ülkeyi yönetme gayretinde.”