Babacan'dan bakanlığı döneminde yaptığı özelleştirmelere: Bugünkü aklımız olsa yapmazdık

tv100 ekranlarındaki Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu. Babacan, tv100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Babacan, kendisinin Bakan olduğu dönemde yapılan özelleştirmeler için, “Elektrik, doğalgaz dağıtımı alanlarında özelleştirme doğru olmadı. Özelleştirilen dağıtım şirketlerine denetime giden adam çok zayıf eleman, dolayısıyla bunlar denetlenemiyor. Vatandaşa da hizmet pahalı ve kötü gidiyor. Bugünkü aklımız olsa bu tekel durumundaki kuruluşları özelleştirmezdik” dedi.