Babacan'dan Akşener'e: Dünkü adayınıza bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Babacan, isim vermeden, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP ile ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Babacan "Biz muhalefet bloku olarak büyük bir inançla girdiğimiz genel seçimlerde arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamadık. Seçim sonuçları sadece muhalefeti destekleyen seçmenlerde değil, aktif siyaset yapan birçok insanda da hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattı bunun da farkındayız. Seçim sonrası muhalefet partilerin kendi iç tartışmaları, partilerin birbirlerini suçlama yarışı bu hayal kırıklığını daha da derinleştiriyor. Şurada seçime üç ay kalmış daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediklerini neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Dün elini tuttuğunuza bugün 'düşman' derseniz güven oluşturamazsınız. Dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız” diye konuştu.

Akşener partisinde yaşanan istifalara ilişkin önceki gün Uşak'ta açıklama yapmıştı. Akşener açıklaması sırasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, "Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" demişti.