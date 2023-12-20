Yavaş'tan Akşener'e: 'İlle benim aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi'

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener partisinde yaşanan istifalara ilişkin dün Uşak'ta açıklama yapmıştı. Akşener açıklaması sırasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için, "Aynı şekilde Saraçhane'ye 2'nci kere gittim. Bugün sövenler, o gün rahmetli anama kadar götürdüler işi. Ama kazanana kadar ağzımı açmadım. O masaya götürdüm, masadan kovuldum. Ama ikisi de korkup, milletin isteğini kabul etmediler" demişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'in sözlerine yanıt verdi. Yavaş, "Allah’tan başka kimseden korkmuyorum. Her şeyin bir usulü vardır. Her zaman açıkladım. Eğer Altılı Masa aday gösterirse, aday olacağımı söyledim. Daha bundan net bir şey söylenemez. Bunu kurgulamak, Altılı Masa’da bulunan liderlere aitti. Sorumlusu ben değilim" dedi.

'Yüzde 60’a yakın oy alacağıma inanıyorum'

ANKA'da yer alan habere göre, Yavaş, Akşener’in, Ankara ve İstanbul’da kendi belediye başkan adaylarını çıkaracakları yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Aşağı yukarı 4 milyon 400 bin seçmenimiz var. Ben en az yüzde 60’a yakın oy alacağıma inanıyorum. Anketler de onu gösteriyor. Ben herkesin oyuna talibim. Taktir milletindir. Onun önüne kimse geçemez. Biz, beş yıldır yaptığımız hizmetlerle Ankara halkının önüne çıkacağız. Onlar da takdir edecekler. Başka bir siyasi partinin işine hiçbir zaman karışmıyoruz. Ancak şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim:

Ben 28 Mayıs’tan sonra; Sayın Akşener ile hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem Özgür Özel’in bilgisiyle, birkaç defa konuştum. Konuştuğumuz konu, bir muhalefet partisi olarak ne yapılırsa, muhalefetin daha güçlü olacağı… Tabii bu arada İYİ Parti’nin daha nasıl güçlü olabileceği konusunda birçok senaryo ve fikir konuştuk kendileriyle. Ta ki 26 Ağustos’a kadar.

'Ortada bir operasyon varsa, içinde biz yokuz'

Dün bahsedilen isimlerle ilgili konuşmak gerekirse hepsi kendileri ile görüşülerek yapılmıştır. Taslak istenilmiştir, taslak sunulmuştur. Asla bir başka partinin, hangisi olursa olsun; içine karışmak, operasyon yapmak benim tarzıma uygun değildir. Ortada bir operasyon varsa, operasyonun içinde biz yokuz. Kim operasyon yapıyor ben bunu da anlamış değilim."

'Aday olmamı istiyorsa önümü açabilirdi'

Yavaş, “Bir kırgınlığınız var mı?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Ben o konulara girmek istemiyorum ama korkak kelimesini asla kabul etmiyorum. Hiçbir zaman korkmadım. Korkan zaten, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne aday olmaz. Elimizi taşına altına koymamız gerekiyorsa da koyarız. Bunun yolu, yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka siyasi partinin genel başkanı ‘aday ol’ diye çağırmıştır. Bu genel başkanların, ‘haydi çık ortaya’ demesi ile yapılabilecek bir şey değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair, Sayın Akşener’in çok söylemleri olmuştur. ‘Biz noter değiliz, Altılı Masa karar verecek’ diye. Keşke bunu son ana bırakmadan bir şekilde, daha önce görüşüp, farklı bir karar alınsaydı, daha düzgün olurdu. Belki de o zaman ille de benim aday olmamı istiyorsa, o şekilde de önümü açabilirdi."