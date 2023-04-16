Babacan'a göre iktidarın yolsuzluklarına karşı 'rövanşizm' olmamalıymış: 'Devr-i sabık olmamalı'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de katıldığı "Lider Masası" programında İsmail Küçükkaya ve Bengü Şap Babaeker’in sorularını yanıtladı.

Babacan, “Seçimi kazanırsanız Türkiye’ye fon girişi olur mu?” şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

'Biz hak edelim, mıknatıs haline gelelim; 30 yerine 300 gelir'

“Mutlaka olur mutlaka. Sadece dışarıdan değil, kendi içimizdeki kaynaklar ortaya çıkar. Yerli iş dünyamızın korkunç kaynakları var. Harıl harıl, sessiz bir şekilde başka ülkelere yatırım yapıyorlar. Bir sektördeki en büyük firmalardan birisini deşiyorsunuz, sahibi bizim vatandaşımız çıkıyor. Çok ciddi bir güven kaybı olduğu için kendi sermayedarımız birikimlerini başka ülkelerde değerlendiriyorlar. Başka ülkelerin insanlarına istihdam sağlıyorlar. Bir de o kaynak akacak. Körfez’den de rahatlıkla, hem de gönüllü gelir. Şu an biraz zoraki, ‘Sayın Erdoğan’ın hatırını kırmayalım, 3 milyar istiyor gönderelim’ diye geliyor. Biz hak edelim, mıknatıs haline gelelim, 3 milyar değil, 30 milyar gelir. 30’un yerine 300 gelir. Onda hiç mesele yok.”

'Devr-i sabık olmamalı'

Babacan, “Hesaplaşma, helalleşme, bu nasıl olacak bize anlatır mısınız?” soru üzerine şunları söyledi:

“Yapılan ne var ne yoksa, denetim çalıştırılır. Bir rövanşizm olmaz. Bu kadar haksızlık hukuksuzluk yapıldı, biz de çivi çiviyi söker. ‘Biz de hukuksuz bir şekilde bunların canına okuyalım.’ Öyle bir şey yok. Devr-i sabık olmamalı yani. Suçun ferdiliği diye bir şey var. Denetim mekanizmaları çalıştırılır, bunun sonucunda da hatası olan, hukuksuz olan kim var kim yoksa onun yaptırımı gelir. Başka türlü de olmaz. Vaka vaka bakmak lazım. Kim gerçekten yanlış yaptıysa..”

'Sayın Kılıçdaroğlu 'Dünyanın neresinde olursa olsun, gideceğiz alacağız' dedi; yaparız'

Gazetecilerin “Yurt dışına götürülen büyük paralar olduğu söyleniyor” sözleri üzerine Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2001 yılında 20 banka battı. Patronlarının bazıları kötü niyetliydi. TMSF diye bir tüzel kişilik oluşturduk. Yasayı ben çıkarttım. O zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer’i ziyaret ettim. ‘Batık bankaların patronlarının bazıları kötü niyetli. Bunların mal varlıklarına dünyanın neresinde olursa olsun gidip el koymak zorundayız. Bazılarında çok ciddi uluslararası hukuk mücadelesi gerekecek’ dedim. ‘Yaptığın çalışmayı yakından izliyorum, çok doğru bir çalışma. Meclis’ten geçirin, ben gereğini yaparım’ dedi ve yasayı da hemen onayladı. Dünyanın tahsilatını yaptık.

Sayın Kılıçdaroğlu ‘Dünyanın neresinde olursa olsun, gideceğiz alacağız’ dedi. Yaparız. Çünkü bu basit bir şey. Adı TMSF olur başka bir kurum olur. Üç gün içinde bunun yasasını hazırlarız. Yaptık daha önce. Bildiğimiz işler. Her şey hukuk çerçevesinde… Hırsızlık varsa, yolsuzluk varsa, uluslararası hukuk ve kendi iç hukukumuzun çerçevesinde dünyanın neresinde olursa olsun bu varlıklar tahsil edilir, teslim edilir. Mesela İmar Bankası; 6,5 milyar doları kaçırmışlardı. Bankanın defterlerinde sadece 500 milyon dolar mevduat görünüyordu. TMSF’ye yetki verdik. Gitti bunları çatır çatır tahsil etti.”

'Kılıçdaroğlu'nun vaatleri ulaşılabilecek hedefler'

Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Nisan'da yayınladığı videoda paylaştığı “2,5 milyon istihdam, 123 milyar dolar yatırım, 20 bin dolar kişi başı milli gelir” vaatlerine ilişkin de “Bunların hepsi sağlam bir kadro ve iyi bir ekonomik programla ulaşılabilecek hedefler” değerlendirmesini yaptı. Babacan, “Bütün bu çalışmaları ortak mutabakat metninde açıkladık. Somut hedefler atılacak adımlar var. Bugüne kadar yapılmış en detaylı hazırlık bu. 6 partinin tam bir mutabakatla hazırladığı bir çalışma bu. Kemal Beyin açıkladığı ortak mutabakat metninden seçilmiş önemli konular. O kadar çok konu var ki. 20 bakanı 5 yıl meşgul edecek bir hazırlık yaptık biz” dedi. (ANKA)