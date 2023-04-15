Babacan: Asıl hedef Sadullah Ergin değil, CHP'yi yıpratmak

Balyoz ve Ergenekon davaları sürecinde Adalet Bakanlığı görevini üstlenen Deva Partili Sadullah Ergin'in, CHP listesinden Ankara’da milletvekili adayı gösterilmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Halk TV'de katıldığı yayında eleştirileri değerlendiren Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Asıl hedef CHP'yi yıpratmak" dedi.

Ergin'in "aklandığını" öne süren Babacan şöyle konuştu:

"Şimdi aslında büyük resme baktığımızda bir haftadır devam eden tartıştığımızda asıl hedef Sadullah Ergin değil, Cumhuriyet Halk Partisi. CHP yıpratılmaya çalışılıyor. Burada araç Sadullah Ergin. Bu konuşulanlar 10-15 yıl öncenin konuları. Sadullah Ergin 4 denetime tabii olmuş ve tertemiz çıkmış.

Bizim Sadullah Ergin üzerinden yıpratılacağımız aklımızdan bile geçmedi. Çünkü Sadullah Bey, bütün partilerle ilişkilerimizi yöneten kişi. Diğer siyasi partilerin de çok iyi tanıdığı bir isim. Bu görüşmelerde Sadullah Beyle alakalı hiçbir dönüş gelmedi bize. Partiler bizimle bir isim pazarlığı da yapmadılar. Çünkü bizim sistemimizde böyle bir şey de yok. Yaratılan bu algıyı hiç doğru bulmuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi yıpratılmaya çalışılıyor."