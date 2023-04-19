Babacan: Yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı açıkladı.

Yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceklerini söyleyen Babacan şöyle konuştu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde yurt dışı vatandaşlar ihtisas komisyonu kurarak vatandaşlarımızın haklarının mevzuat açısından ve yasal zemin açısından güçlendirilmesini sağlayacağız.

Ayrıca yurt dışında yaşayan 3 milyonun üzerindeki seçmenin iradesini doğrudan TBMM'ye yansıtmak amacıyla yurt dışı özel seçim bölgesi oluşturup, yurt dışı milletvekilliğini getireceğiz. Madem bu vatandaşlarımız yurt dışındayken oy kullanıyorlar kendi ülkelerinde bulundukları sorunlar, içinde yaşadıkları sorunlar ve bunların çözümüyle ilgili kendi seslerini duyuracak milletvekillerini bir bakıma Meclis’e göndermiş olacaklar.

Bu yapısal değişimlerle beraber yurt dışında verilen oylarla oradaki vatandaşlarımızın gündemini ve önceliklerini Meclis’e taşıyan vekillerin seçilmesini sağlayacağız. Böylece yurt dışına verilen oyların Türkiye'de bölgelere dağıtılmasıyla oluşan ve hakkaniyetli temsili zedeleyen durumu ortadan kaldırmış olacağız."