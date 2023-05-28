Babacan: Vatandaşlarımız bu seçimlerde Deva Partisi'ne demokratik denetim yapma görevi vermiştir

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ı tebrik ettiğini belirten Babacan 'Kendisini tebrik diyorum. Kendisine çağrım, vatandaşlarımızın verdiği bu yetkiyi adalet, liyakat ve istişare ilkelerinden sapmadan kullanmasıdır' dedi.

Babacan özetle şunları söyledi:

"- Vatandaşlarımız bu seçimlerde Deva Partisi'ne demokratik denetim yapma görevi vermiştir.

- Partimiz tam demokrasinin mihenk taşı olmaya devam edecek.

- Umutsuzluğa yer yok, biz buradayız, dimdik ayaktayız.

- Deva Partisi'ni kurarken bunun çok önemli bir siyasi güç olacağını biliyorduk.

- Sayın Erdoğan ve irili ufaklı ortakları bu ülkeyi yönetemiyor. Kadroları kalmadı artık.

- Ancak biz buradayız, her yanlışa dur diyecek kadar güçlüyüz.

- Aylardır bu ülkenin yüzde 48'ine terörist diyenlere karşı, düşman ilan edenlere karşı tüm sokakları huzurla dolduracak olanlar bizleriz.

- Bir zamanlar seçim kazandıktan sonra 'ben bütün ülkenin başbakanıyım, cumhurbaşkanıyım' diyen Erdoğan, vatandaşlarımızın yüzde 48'inin oyunu alan Sayın Kılıçdaroğlu'nu yuhalattı ya! Değişti artık çok değişti.

- Sayın Kılıçdaroğlu'na oy veren dostlarım, mağlup değiliz. Vicdanınız rahat olsun, tarihin doğru tarafında yer aldık. Hakça mücadele ettik, devam edeceğiz.

- (Erdoğan) Ümit ediyorum Ankara'ya gelince bu konuşmayı düzeltir, eski balkon konuşmalarından birini yapar."