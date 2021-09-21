Babacan: Saldırının tüm yönleri aydınlanana kadar sürecin takipçisi olacağız

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı'nın kurşunlanmasına ilişkin açıklama yaptı. Binaya giderek incelemelerde bulunan Babacan, "Değerli ilçe başkanımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

"Olayın tüm yönleri aydınlığa kavuşturulana kadar hukukçu arkadaşlarımız da sürecin takipçisi olacak" diyen Babacan, "Bu olayın failleri kimdir, amaçları nedir, ne hedeflenmiştir? Süreci hep beraber yakından izleyeceğiz. Olay bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmadan önce bunun ötesinde bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz" şeklinde konuştu.