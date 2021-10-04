Babacan: Partili Cumhurbaşkanlığı uygulamasına son vereceğiz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasına ilişkin açıklamalar yaptı. "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin, ülkemizi çoklu kriz ortamından çıkaracak en önemli araçlardan birisi olduğunu biliyoruz" diyen Babacan, 3 yıl 3 aydır uygulamada olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük zararlara yol açtığını söyledi.
Babacan, "Bir kişinin iki dudağı arasına sıkışan Türkiye, hak ve özgürlüklerin rafa kalktığı, yalnızlaşan, yoksullaşan bir ülke haline geldi. Yürütmenin, yasama ve yargı üzerinde fiilen vesayet kurduğu bir dönemi yaşıyoruz" dedi.
'Cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacağız'
Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: