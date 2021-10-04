Babacan: Partili Cumhurbaşkanlığı uygulamasına son vereceğiz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasına ilişkin açıklamalar yaptı. "Güçlendirilmiş parlamenter sistemin, ülkemizi çoklu kriz ortamından çıkaracak en önemli araçlardan birisi olduğunu biliyoruz" diyen Babacan, 3 yıl 3 aydır uygulamada olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin büyük zararlara yol açtığını söyledi.

Babacan, "Bir kişinin iki dudağı arasına sıkışan Türkiye, hak ve özgürlüklerin rafa kalktığı, yalnızlaşan, yoksullaşan bir ülke haline geldi. Yürütmenin, yasama ve yargı üzerinde fiilen vesayet kurduğu bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

'Cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacağız'

Babacan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'yi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme davet ediyoruz. Bu davetimiz, özgürlükçü, katılımcı, çoğulcu demokrasi içindir. Amacımız asla geçmişte uygulanan tekçi, merkeziyetçi, çoğunlukçu ve vesayetçi sistemlere geri dönmek değil.

Temel hak ve özgürlükleri, etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, yaşam tarzı, siyasi sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin güvenceye alacağız. Basın özgürlüğünü evrensel ölçülerde güvence altına alacağız. Sivil toplumun önündeki yasal ve yapısal engelleri kaldıracak, etkinlik ve verimliliklerini artıracak düzenlemeler yapacağız.

AİHM ve AYM'nin verdiği kararların derhal yerine getirilmesini güvenceye alacağız. Mecliste kanun yapım süreçlerini demokratikleştirecek, Meclisin yürütmeyi denetleme yetkisini güçlendireceğiz. Yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat altına alacağız.

Cumhurbaşkanını temsili yetkilerle donatacağız. Partili Cumhurbaşkanlığı uygulamasına son vereceğiz. Cumhurbaşkanının görevini yerine getirirken tarafsız olmasını sağlayacağız."