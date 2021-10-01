AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardır, bir de başkanlık sistemi vardır. Bu Türk siyasi tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir yeni tanım. Ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

TBMM Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım'a, Erdoğan’ın başkanlık sisteminden geri dönüş düşünmediğini açıklamasının ardından son başbakan olarak düşünceleri soruldu.

"Başkanlık sistemi gittikçe, uygulaması görüldükçe kendisini geliştirecek" diyen Yıldırım "Türkiye bununla yoluna devam edecek" ifadesini kullandı.

Yıldırım "Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir şey olmaz. Parlamenter sistem vardır, bir de başkanlık sistemi vardır. Bu Türk siyasi tarihine, yönetim tarihine yeni getirilen bir yeni tanım. Ne olduğunu bilmiyorum. Seçim 5 yılda bir yapılır. Haziran 2023 seçimin tarihidir" dedi.