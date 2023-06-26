Babacan: Kimseye borcumuz yok, helalinden kazanmış 15 vekilimiz var

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün düzenlediği basın açıklamasında 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarihin doğru tarafında yer aldıklarından şüphe duymadıklarını belirten Babacan, "Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik" dedi.

Babacan konuşmasında şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte partimizin çalışmalarını hangi alanlara yoğunlaştırmamız gerektiğini, hatalarımızı, eksiklerimizi masaya yatırdık. Bayramdan sonraki hafta il başkanlarımızla gruplar halinde 3 gün sürecek kapsamlı toplantılar yapacağız. 15 milletvekilimiz ve tüm genel merkez kurulu üyelerimizle beraber 81 ilimizi, 922 ilçemizi adım adım tarayacağız.

Cumhurbaşkanı seçim gecesi ve ardından yaptığı konuşmalarda topluma öfke, nefret ve hiddet mesajları iletse de bizim hayalimizdeki Türkiye birilerinin kazandığı birilerinin kaybettiği Türkiye değildir. Biz 85 milyonun birlikteliğini sağlamak için buradayız. Umutsuzluğa yer yok, hiçbir zaman ortak akıldan, istişareden vazgeçmeyeceğiz. Siyasi partilerle olan diyalog ve iş birliği zeminini her zaman sıcak ve güçlü tutacağız.

Biz tertemiz bir seçim kampanyası yürüttük. Yapamayacağımız hiçbir söz vermedik. Yeniden milletimizin karşısındayız. Bizim kimseye en ufak bir borcumuz yok. Hiç kimseyi aldatmadık, hep doğruları söyledik. Kazandığımız her şeyi de anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var. Evet seçimi kazanamadık bunun için gereken özeleştiriyi de muhasebeyi de yapmaktan kaçınmayacağız. Biz hiç kimsenin hakkını yemedik." (ANKA)