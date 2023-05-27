Babacan: İkinci turda seçimi alma ihtimalini çok yüksek görüyorum

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da konuştu. Babacan, "İkinci turda seçimi alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bunu sandığa giderek başaracağız" dedi.



Babacan, şunları söyledi:

"Bugünlerde bir sürü kamuoyu yoklamaları yayınlanıyor. Arka arkaya araştırmalar yapılıyor. Yüz yüze, telefonla araştırmalar yapılıyor. Geçtiğimiz 10 gün, yani 14 Mayıs’tan bugüne baktığımızda, Sayın Kılıçdaroğlu’na destek gün gün artıyor. Trend yukarı.



Ve inşallah ikinci turda, seçimi alma ihtimalini ben çok yüksek görüyorum. Bunu başaracağız. Ama nasıl başaracağız? Mutlaka sandığa giderek başaracağız. 60 milyon seçmenin olduğu bir ülkede aradaki fark sadece 2 buçuk milyon. Düşünün 8 buçuk milyon insan sandığa gitmemiş, 1 milyon geçersiz oy var. Aradaki fark da sadece 2 buçuk.



Fatih Terim’in biliyorsunuz, meşhur bir sözü var: ‘8 de kapanır, 18 de kapanır.’ 2 buçuk da kapanır, 12 buçuk da kapanır. Bunu başaracağız." (ANKA)