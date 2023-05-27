Fulya Öztürk'ten canlı yayında gündem olan el hareketine ilişkin açıklama

Fulya Öztürk, Sinan Oğan'ın uyarısı sonrası soracağı sorudan vazgeçip programı bitirdiği iddiasına yanıt verdi.

Haber Merkezi

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Sinan Oğan'ı programına konuk etti.

Canlı yayında CHP ve Ümit Özdağ gündeme geliği sırada Sinan Oğan'ın yaptığı bir el hareketi sonrası Öztürk sorusunu sormadan programı sonlandırdı.

Gündem olan o ana ilişkin açıklama yapan Öztürk, “Yine hayal ürünü yorumlar :) 1.5 saat sürmüştü program ve Sinan Bey’in BBN TÜRK’e 14.00’da yayın sözü vardı… O hareketi yaptığı an saat 14.00’a geliyordu :) Tamam mııı uydurma makineleri” ifadesini kullandı. 

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