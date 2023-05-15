Babacan: İki hafta gecikse de bahar gelecek, biliyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim sonuçlarına ve cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasına ilişkin görüşlerini anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan Twitter hesabından yayınladığı videoda "Önümüzdeki 13 gün daha çok çalışacağız. Sokak sokak, ev ev, dağ-bayır hiç fark etmez; çok çalışacağız. Ulaşamadığımız kapıları çalacağız. Girmediğimiz mahallelere gireceğiz. Bu yolda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir an dahi yalnız bırakmayacağız. Yan yana, omuz omuza, birlikte yürüyeceğiz. Endişeye mahal yok" dedi.

"28 Mayıs akşamı; Sayın Kılıçdaroğlu, inşallah, 13. Cumhurbaşkanımız olacaktır. Şimdi bütün gücümüzü adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için seferber etme zamanı" diyen Babacan video mesajında şunları kaydetti:

"Önümüzdeki kısa kampanya döneminin barış içinde geçmesini temenni ediyorum. İlk turda ikna edemediğimiz dostlarımızı ziyaret etme zamanı.

Arkadaşlarımızla beraber dün geceden beri tüm sonuçları derinlemesine tahlil ediyoruz. Kimsenin umudu kararmasın. Kimse şu an yürütülen propagandaya kanmasın. Biz bir arada yaşayan insanlarız.

Fatih Terim'in bir sözü vardır. Takımı sezon sonuna doğru 8 puan geriden girdiğinde 8 de kapanır 18 de demişti takımı o sezon şampiyon olmuştu.

Ben de diyorum ki 2 buçuk da kapanır 12 buçuk da. Düştüğümüzde değil, vazgeçtiğimizde kaybederiz. 2 hafta gecikse de bahar gelecek, biliyorum."