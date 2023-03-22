Babacan, Erdoğan'ın adaylığına karşı itiraz dilekçesi vereceklerini söyledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün akşam Flash Haber TV yayınına katılarak gündemi değerlendirdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasının anayasaya aykırı olduğunu kaydeden Babacan, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi vereceklerini söyledi.

"Tutarlılık adına biz YSK'ye resmen başvuruda bulunacağız" diyen Babacan, "Diyeceğiz ki 'hukuken bu mümkün değil'. Çünkü bu Sayın Erdoğan’ın ikinci dönemidir. Partimizdeki hukukçuların tamamı böyle düşünüyor. Türkiye’deki hukukçuların da kahir ekseriyetinin değerlendirmesi bu. Dolayısıyla bu, 'mümkün değildir, anayasaya aykırıdır diye' biz dilekçemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.