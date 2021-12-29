Babacan: Erdoğan’a sesleniyorum, 28 Şubatçılarla aynı gemidesiniz

DEVA Partisi Başkanı eski AKP'li Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı yeni mali politika hakkında 'Özal’ın adını dilinden düşürmüyor ama yaptıklarının tam zıddını yapıyor' dedi.

Bugün partisinin Ankara il kongresinde konuşan Ali Babacan, "Şu andaki Cumhurbaşkanı, geçen hafta yine çarpıtma yaptı. ‘Rahmetli Özal Türk lirasının onurunu kurtarmıştı, şimdi biz de aynısını yapıyoruz’ dedi. Hep diyorum ya bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Biliyorum zannediyor. Rahmetli Özal’ın yaptıklarını bile bilmiyor. Özal’ın arkadaşlarının önemli bir kısmı hala hayatta. Üçünü beşini çağır, bir dinle. Turgut Özal nasıl yapmıştı bir sor. Yapmıyor. Bol bol istismar ediyor. Özal’ın adını dilinden düşürmüyor ama yaptıklarının tam zıddını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Babacan, "Erdoğan’a sesleniyorum; siz, 28 Şubatçılarla, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz" dedi.

ANKA'nın haberine göre Babacan, kur garantili lira mevduat hesaplı uygulaması hakkında şöyle konuştu:

"Rahmetli Özal’ın ‘Ders alın, gelecek nesilleri yük altına sokmayın’ diye uyardığı sistemin hemen hemen tamamen aynısı. Gerçek bu. Erdoğan, 20 Aralık Pazartesi günü açıkladığı bu programla, bu mevduat uygulamasıyla Özal’ın seneler evvel ‘acı tecrübe’ dediği sistemi diriltti. 30 sene önce ‘bilgisizliğin vesikası’ dediği bir modeli tekrar çıkardı, yeni bir şeymiş gibi vatandaşın önüne sundu. Erdoğan’ın şapkadan çıkardığı bu 1970 model tavşanı rahmetli Özal, ‘Kendilerini uyanık sananların dalaveresi’ diye tanımlamıştı. Olaya bakın. Bu işin enflasyonun ana sebebi olduğunu, olacağını 30 sene önce rahmetli söylemiş. Ama derler ya ‘tarih tekerrür eder’ diye. Tarih ders almayanlar için tekerrür eder. Bunun bedelini hem bizler hem de gelecek nesiller ödeyecek. Hani bir deyim vardır ya ‘Özal gitmiş Mersin’e, Erdoğan gidiyor tam tersine’, inanın öyle. Eğer rahmetli bu olanları görse 2021 yılının Erdoğan’ını herhalde sopayla kovalardı. ‘Ne yapıyorsun, hiç ders almadın mı’ derdi."

'Özal deyince herkesin aklına orta direk gelir'

Özal deyince herkesin aklına "ortadirek geldiğini" öne süren Babacan, Özal'ın "Ortalama vatandaşın yüzünün gülmesi demek" olduğunu iddia etti. Babacan, "Son yıllarda Erdoğan o ortadireği yıktı. Özal’ın inşa ettiği ortadireği son yıllarda çökertti. Son yıllarda gelir dağılımı iyice bozuldu. Bunu TÜİK bile saklayamıyor." dedi.

'28 Şubatçılarla, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz'

Öte yandan Babacan, "Sayın Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Ortaklarınıza dönün, iyice bir bakın; siz kiminle ortak olduğunuzun farkında mısınız? Erdoğan’a sesleniyorum; siz, 28 Şubatçılarla, mafya, çete dostlarıyla aynı gemidesiniz" sözlerini kullandı.

AKP'ye desteğiyle bilinen Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek'e atıfla DEVA Partisi lideri, "Halkın desteğiyle siyaset yapamayan, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde iktidara rota çizen birisi çıkmış, rahmetli Özal’a çöplük muamelesi yapıyor. Sizin haddinize mi? Ben buradan Sayın Erdoğan’a seslenmek istiyorum: Ortaklarınıza dönün, iyice bir bakın; siz kiminle ortak olduğunuzun farkında mısınız?" dedi.