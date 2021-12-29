Ali Babacan'dan Erdoğan açıklaması: Böyle birisi değildi ya...

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ben zamanında Erdoğan’la birlikte yasaklarla, yoksullukla, yolsuzluklarla mücadelenin içinde olmuş bir arkadaşınızım. Ülkeme ve milletime hizmet için gece, gündüz çalıştım. Zaman zaman anlaşmazlıklar yaşasam da benim o ilk yıllarda birlikte çalıştığım kişi böyle birisi değildi ya. İnanın değildi" diyen Babacan, "‘Açım, işsizim’ diyene nankör denir mi ya. Hâlâ Keçiören’de o apartman dairesinde otursa bu ifadeleri kullanabilir mi?" ifadesini kullandı.