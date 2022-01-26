Babacan-Davutoğlu görüşmesi sonrası 'ittifak kararımız yok' açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün bir görüşme düzenledi. Davutoğlu, ittifak ve seçim konusuna ilişkin, "Artık bu görüşmelerimiz salt iyi niyet ve nezaket görüşmelerinin ötesinde" dedi. Babacan da, "Bizim bugün itibariyle ittifaklarla ilgili herhangi bir kararımız yok" ifadelerini kullandı.

Babacan, "Uzunca bir süredir, Gelecek Partisi'nin ve DEVA Partisi'nin de içinde olduğu 6 partiden oluşan bir komisyon, bir anayasa değişikliği ve sistem değişikliği üzerinde çalışıyor. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçişle ilgili zaten 6 partinin ortak bir iradesi vardı. Bununla ilgili güzel ve böylesine kapsamlı bir çalışmanın da oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini, iyi bir noktaya geldiğini de hep beraber görmüş olduk. Bu çalışmaların üzerinden de beraberce geçtik. Karşılıklı teyitleştik. Önümüzdeki süreçte de yine partilerimiz arasındaki hem diyalog, istişare sürecinin hem de işbirliği süreçlerinin de hangi yönde, nasıl gelişebileceğiyle ilgili de çok değerli fikir alışverişinde bulunduk" dedi.

Ardından konuşan Davutoğlu'ylsa şunları söyledi:

"Siyasi liderler bir araya geliyorlarsa, ülke gündemiyle ilgili her konuyu konuşurlar. Ama mesele bu değil. Otoriterleşen, yolsuzluklarla anılan ve her gün toplumsal güvenini yitiren iktidar karşısında muhalefetin hep beraber temel ilkeler, temel yaklaşımlar çerçevesinde görüşmelerini artırmaları lazım. Türkiye her an seçim ortamına girebilir. Bu, bu Haziran da olabilir, Ekim de olabilir, en geç gelecek Haziran demiş olsak bile aslında fiilen iktidar Türkiye'yi seçim ortamına soktu."