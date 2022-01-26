İYİP'ten dikkat çeken CHP açıklaması: Sabır bitiyor, ittifak kurmaya mecbur değiliz

İYİP İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, CHP’li belediyelere yönelik yaptığı eleştirilerle dikkat çekmişti.

"2023 seçimleri için İYİ Parti ve CHP'nin yapacağı ittifak müzakerelerinde CHP'nin bugünkü tavrı belirleyici olacaktır" diyen Çelik, "2019 mahalli seçimlerinde, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kaleleri Millet İttifakı (İYİ Parti ve CHP) tarafından kazanıldı. Ancak, CHP'li belediyeler ve başkanları (özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi) Millet İttifakı çatısı altındaki ittifak ortakları İYİ Parti'nin oyları ile seçildiklerini unutmuş görünmektedirler. Bu belediyeler ve başkanları; İYİ Parti il ilçe teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıp herhangi bir konuda istişare etmekten bile imtina etmektedirler. İYİ Parti, ittifak gereklerine her türlü saygıyı gösterip bu iş birliği için her türlü gayreti sürdürürken CHP'li belediye ve belediye başkanlarının bu tavrı asla kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

Çelik, bu açıklamasına ilişkin Yeniçağ'dan Arslan Tekin'in sorularını yanıtladı.

"Bugün İYİ Parti'de, 'Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim' yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, 'CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz' sesleri giderek yükseliyor" diyen Çelik, "Mevcut sorun ortadan kaldırılmadan, Millet İttifakı olarak genel seçimlere girersek, cumhurbaşkanı adayı CHP'li olursa ve CHP'nin bu anlayışı sürerse seçmenimiz genel seçimlerde İYİ Parti'ye oy verir ve çalışır, ancak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili oy vermemeyi tercih edebilir" ifadesini kullandı.

- İYİ Parti ile CHP ittifakına dair attığınız tivitler çok tartışıldı. Sizi CHP'den şikayet noktasına getiren nedir?

Ahmet Çelik - Bildiğiniz gibi CHP ile ilk iş birliğimiz, 2018'de Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'yi hak ettiği hâlde, birtakım siyasî baskılar sonucu seçime girecek partiler listesi dışında bırakma riskine karşı gerçekleşti. Kuruluşuyla birlikte milletin umudu hâline gelen İYİ Parti'yi seçime sokmamak için iktidarın bazı ayak oyunlarına girişebileceği duyumları ayyuka çıkınca buna karşı önlem almak kaçınılmaz olmuştu. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener bu engeli aşmanın yolunu TBMM'de grup kurarak seçime girme hakkı kazanma formülünde buldu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile konuyu görüşüp 15 CHP milletvekilinin bu amaçla geçici olarak İYİ Parti'ye katılması konusunda anlaştı. CHP'nin ve Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu'nun Türk demokrasisi adına gösterdiği özverili davranış sonucu İYİ Parti, önüne konulmak istenen engeli aşarak tartışmasız şekilde seçime katılma hakkını elde etti.

Bu iş birliği sonucu kazanılan demokrasi zaferi sonrası sayın Genel Başkanımız, CHP ve sayın Kılıçdaroğlu'na kamuoyu önünde her fırsatta takdir ve teşekkürlerini ifade etti.

İki partinin bu yakınlaşmasının ardından iktidar cephesini temsil eden Cumhur İttifakı'na karşı Millet İttifakı kuruldu. Yapılan genel seçimde Millet İttifakı iş birliği sonucu, İYİ Parti'nin oylarıyla CHP fazladan 21 milletvekili çıkardı. CHP'nin oylarıyla İYİ Parti'nin fazladan çıkardığı milletvekili sayısı ise 6 oldu.

- Mahallî seçimlerde de ittifak yapıldı. Âdil ittifaktan bahsedebilir miyiz?

Ahmet Çelik - Millet İttifakı'nın bu başarılı iş birliğinin Mart 2019 mahallî seçimlerinde de sürdürülmesinde yarar gören liderimiz sayın Akşener, CHP Genel Başkanı sayın Kılıçdaroğlu'na, "Mahallî seçimlerde ittifak yapalım. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere AKP'nin kalelerini kazanarak yerel seçimlerde iktidar olalım"" teklifini götürdü. Ancak iki parti heyetlerinin, Millet İttifakı adına CHP'nin ve İYİ Parti'nin tek başına katılacağı il ve ilçeleri belirlemek için yaptıkları toplantılarda âdil bir dağılım konusunda CHP tarafının iyi niyetli bir yaklaşımı olmadı. Buna rağmen, İYİ Parti meseleye "Mahallî seçimlerde Millet İttifakı iktidar olsun." anlayışıyla baktığı için sabır gösterip ısrarla masadan kalkmadı. Kazanılacak yerlerin tamamında CHP aday gösterdi, İYİ Parti destekçi oldu. İYİ Parti'nin bu sorumlu davranışı ve fedakârlığı sonucu mahallî seçimler Millet İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandı.

CHP; 11 büyükşehir, 10 il, 191 ilçe ve 51 belde belediye başkanlığı alırken, İYİ Parti sadece 19 ilçe ve 6 beldede başkanlık kazandı. Fakat, ittifak ortakları arasındaki paylaşım adaletsizliği bu tablo ile net şekilde ortaya çıktı.

Seçimden sonra CHP'nin belediye başkanlarının, desteğiyle seçildikleri İYİ Parti milletvekillerini, il, ilçe teşkilâtlarını unutup yok saydıkları bir anlayışla karşı karşıya kaldık. İttifaka oy veren İYİ Partili vatandaşlarımız, CHP'li belediyelerden taleplerini ortağımız olduğu için haklı olarak bize ulaştırmaktalar. Ancak bu konuda CHP'li belediyeler kapı duvar olduğundan İYİ Parti milletvekilleri, il, ilçe yöneticileri vatandaşa cevap verememenin sıkıntısını had safhada yaşamaya devam ediyor. Bu sorun iki partinin iş birliğinde artık kangren hâline gelmiştir.

- CHP, İYİ Parti'den yükselen şikayetlere kulak vermezse ittifak çatırdar diyebilir miyiz?

Ahmet Çelik - Bugün İYİ Parti'de, "Millet İttifakı olarak CHP ile seçimlere girelim." yönünde iyi niyetli bir anlayış var. Fakat sabırlar bitiyor, "CHP ile ittifak kurmaya mecbur değiliz." sesleri giderek yükseliyor. Demokrasinin hâkim olduğu partimizde liderimiz sayın Akşener, kararların istişare ile alınması konusunda her zaman hassas davranmaktadır. Ortadaki bu sorun; partimizin il, ilçe başkanları, GİK, milletvekilleri ve teşkilâtlarla yapılacak geniş istişareler sonrasında liderimiz tarafından değerlendirilecektir. İYİ Parti CHP ile ittifak kurmaya mecbur değildir.

Mahallî seçimlerde gösterdiği iyi niyet, fedakârlık sorumluluğun hiç değilse yarısı kadar bir tavır göstermesini CHP'den beklemek İYİ Parti'nin hakkıdır diye düşünüyorum. Seçmenimiz gelişmeleri izliyor ve gün sonunda mutlaka değerlendirmesini yapacaktır.

- Cumhurbaşkanlığı seçiminde nasıl bir yol takip edeceksiniz?

Ahmet Çelik - Mevcut sorun ortadan kaldırılmadan, Millet İttifakı olarak genel seçimlere girersek, cumhurbaşkanı adayı CHP'li olursa ve CHP'nin bu anlayışı sürerse seçmenimiz genel seçimlerde İYİ Parti'ye oy verir ve çalışır, ancak cumhurbaşkanı adayı ile ilgili oy vermemeyi tercih edebilir.

CHP'li belediye başkanları bu gerçekler ışığında İYİ Parti'ye saygı duymak zorundadırlar. İYİ Parti küsurat partisi değildir. Bugün CHP'nin oyu yüzde 24-25'lerde, İYİ Parti ise yüzde 19-20 ile şu anda Türkiye'nin 3. partisi durumundadır. Liderimiz sayın Akşener'in koyduğu, yapılacak seçimlerde 1. parti olma hedefini de inşallah başaracağız.