Babacan 'Cumhur İttifakı' kararını açıkladı

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Trabzon’un Yomra ilçesinde kendisine yöneltilen “Cumhur İttifakı’nda mı yer alacaksınız, Millet İttifakı’nda mı?” sorusunu yanıtladı.

“Kesin olan bir şey varsa, Cumhur İttifakı’nda yer almayacağımızdır. Orası kesin" diyen Babacan, "Ama yalnız başımıza mı yürürüz, Millet İttifakı’nda mı yer alırız, başka bir ittifak oluşur ve o ittifaka mı bakarız, henüz bir kararımız yok. Biz parlamenter sistem istiyoruz. Parlamenter sistem isteyen diğer partilerle görüşüyoruz" ifadesini kullandı.

Babacan, “Parlamenter sistem isteyen partilerin dört, beş, altı sistemle yola çıkması yanlış. Bu partilerin oturup konuşması ve nasıl bir sistem istedikleri konusunda uzlaşmaları lazım. Bunu kamuoyuna açıklamak lazım ki millet bilsin. Parlamenter sistem dediğimiz nedir? Karın doyurur mu, açlığı giderir mi, işe yarar mı? Bizim çalışmalarımız bu yönde başlamış durumda. Diğer siyasi partilerle konuşuyoruz" ifadesini kullandı.