Babacan: 'Çanakkale köprüsü yıkılacak, ülke Sivas'tan bölünecek' dediler, seçimi ondan kaybettik

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gazetecilerle bir araya geldi. Babacan, seçimin kaybedilmesinin sebebini açıkladı.

T24'ten Murat Sabuncu’nun yazısında yer alan kısım şöyle:

“Babacan, 'Seçime birkaç hafta kala tam da Cambridge Analytica metotlarıyla çalışıldı. Biliyorsunuz, WhatsApp grupları ve Facebook üzerinden ağırlıklı olarak insanlara yalan yanlış şeyler gösterildi, insanlar aldatıldı' dedi.

Peki insanlara, seçmenlere ne denmiş? Babacan, teşkilattan gelen iki ‘dedikodu’yu aktardı:

'Balıkesir’deki arkadaşlar tam ‘artık seçime gidiyoruz’ dediler ki, burada acayip bir hava oluştu: ‘Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Çanakkale Köprüsü yıkılacak, İzmir’e Yunan bayrağı dikilecek..’ Ve buna insanlar inandı… Balıkesir’den haberler geliyor, sağdan soldan. Nasıl böyle bir şey olur? Afyon’dan haberler geliyor, deniyor ki ‘Eğer Kılıçdaroğlu kazanırsa Sivas’tan ülke bölünecek ve Sivas’tan öte pasaportla geçiş olacak.’”