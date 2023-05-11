Babacan: Biz bu ülkenin makul sesiyiz

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Trabzon sokaklarında eşitliğin, birlikteliğin, kız kardeşliğin sesi yükseliyor. Biz, bu ülkenin makul sesiyiz. 14 Mayıs’ta Millet İttifakı’na vereceğiniz her bir oy; eşitliğin, adaletin, demokrasinin, katılımcılığın gücünü sağlayacak. Seçim günü sizleri de aramıza bekliyoruz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun CHP ve Saadet Partili gençlerin yan yana seçim çalışması yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından, Deva Partisi Genal Başkanı Babacan da Deva Partililerin de yer aldığı daha geniş katılımlı bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Babacan fotoğrafa şu notu düştü:

“Trabzon sokaklarında eşitliğin, birlikteliğin, kız kardeşliğin sesi yükseliyor. Biz, bu ülkenin makul sesiyiz. Biz, bunca senedir görmezden gelinen herkesin sesiyiz. 14 Mayıs’ta Kemal Kılıçdaroğlu’na vereceğiniz her bir oy; eşitliğin, adaletin, hakkın ihyasını sağlayacak. 14 Mayıs’ta Millet İttifakı’na vereceğiniz her bir oy; eşitliğin, adaletin, demokrasinin, katılımcılığın gücünü sağlayacak. Biz buradayız, seçim günü sizleri de aramıza bekliyoruz.”