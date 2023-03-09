Babacan: 2 bin 300 maddenin yarısını yapsak zaten beş sene hükümeti meşgul eder

Altılı Masa'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Artık tartıştığımız her konuda karar alıp kamuoyuna deklare ettiğimiz seçime yürüdüğümüz için tartışmalar geride kalmış gibi görüyorum" dedi..

Habertürk TV'de yayımlanan programa konuk olan Babacan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babacan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

'Tartışmalar geride kalmış gibi görüyorum'

"Çoklu müzakere ortamında tartışmalar olur ama bunlar geride kalır, anlaşma uzlaşı kararlar kalır. Artık tartıştığımız her konuda karar alıp kamuoyuna deklare ettiğimiz seçime yürüdüğümüz için tartışmalar geride kalmış gibi görüyorum.

24 saat kala yeni gelen fikirlerle ilgili değerlendirilmeler yapıldı. Herkes argümanları dinledi. Saat 3 buçuk gibi oturduk, 8 civarında bitirdik, ortak adayımızı, yol haritamızı açıkladık. Şahısları partileri yan yana koyduğunuzda Türkiye'nin tamamını temsil eden tablo var ortada. Ülkeyi istişareyle uzlaşı içinde yönettiği bir modele karar verdik.

Biz adaydan önce ortak metin oluşturduk. Seçimden sonra ne yapacağımız konusunda ne yapacağımıza uzlaştık. 2 bin 300 maddenin yarısını yapsak zaten 5 sene hükümeti meşgul eder, ülke bambaşka yere gelir.

'Ucube sistemden kurtulup, ülkeye gerçek demokrasiyi getirmek'

Masa devam ediyordu, bir parti kalktı, sonra geri geldi. 5'li masada durum değerlendirmesi yaptık ama imzalı deklere etmedik, basın açıklaması yaptık. Pazartesi günü saat 14:00'e kadar İyi Parti'nin dönmesi için kapıyı açık tuttuk.

Nihayetinde uzlaşıp işi bitirdiğimiz için daha sonraki yaşananlardan tarihçiler olaylar çıkarabilir. Perşembe günü toplantıda altı başkan oturduk ilk defa Cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini konuşmaya başladık. İkililer arasında isimler konuşuldu.

Bizi bir araya getiren en önemli unsur, Parlamenter sisteme geçme isteğiydi. Şu andaki ucube sistemden kurtulup, ülkeye gerçek demokrasiyi getirmekti. 84 maddelik paketle Meclis açıldığında Anayasa komisyonuna sunulmaya hazır. Binanın temelini sağlam atmamız gerekiyor. Anayasa değişikliği bu binanın temelini oluşturdu. Sonra ortak politikalar metni oluştu."