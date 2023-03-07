Ali Babacan'dan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu açıklaması

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Fox TV'de İlker Karagöz ile Çalar Saat programına konuk oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapma kararına ilişkin konuşan Babacan, "Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu. Biz şampiyon olacak takımız. Ligdeki diğer takımda 1 tane oyuncu var. Son 5 yıllık performansı var, berbat bir performans" dedi.

İYİP'in masaya dönmesi için yürütülen görüşmeleri anlatan Babacan, "Pazar günü öğleden sonra bu hareketlilik bize intikal etti. Arkasından gece yoğun bir telefon trafiği yaşadık, gece 2.30'a kadar. Ertesi gün toplantıya kadar da devam etti. Sonuçta uzlaşıyla bitirdik. Bu çok kıymetli bir şey. Sanırım herkesin içine sinen ve iyi bir çözüm oldu bu. Vatandaşlarımızın gönlünden geçen, 'O mu olsun bu mu olsun' dediği hepimiz buradayız" dedi.

Babacan, "CHP, Ankara ve İstanbul gibi önemli iki şehrin anahtarını AK Parti'ye teslim etmez diye düşünüyorum. Ekrem Bey ve Mansur Bey'i de takıma kattık güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Artık onlar da takım oyuncusu" diye konuştu.