Baba ve oğlu yaşamını yitirmişti: İzinsiz kuyu açtıran site yöneticisine 18 yıl hapis

Manisa Salihli'de artezyen kuyusuna düşen oğlunu kurtarmak için kuyuya giren baba ve oğlunun ölümüyle ilgili karar çıktı.

5 Ocak'ta Aytuğ Demir (28) oturdukları sitenin oyun parkında, kaçak olarak açılan 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'i kurtarmak için peşinden atlamıştı. Baba ve oğlunun kuyunun 15'inci metresinde sıkışarak öldükleri olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, soruşturmada kapsamında ihmaller zinciri de ortaya çıktı. Sondaj kuyusu için Devlet Su İşlerinden gerekli izinlerin alınmadığı belirlendi. Bölgenin yer altı su tahsisine kapalı olduğu, kuyunun çevresinde ise hiçbir önlem alınmadığı tespit edildi.

Tutuklanan site yöneticisi Hamza Akiş karar duruşmasında "Kendimizce önlemimizi aldık, Pişmanım demiyorum, işin uzmanlarıyla çalıştım, ihmalim bulunmamaktadır" dedi.

En üst sınırdan 18 yıl hapis cezası

Mahkeme izinsiz kuyu açtıran site yöneticisi Hamza Akiş'i birinci derecede suçlu buldu ve en üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verdi, indirim de uygulamadı.

Sondaj firması sahibi Vasfi Çakır, izinsiz çalışma yaptığı için 7 yıl 6 ay ceza aldı.

Site yönetimindeki iki kişiye ise kaçak kuyuya izin verdikleri için 6'şar yıl hapis cezası verildi.