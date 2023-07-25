Avukatlar Akbelen'deki ağaç kesimi hakkında suç duyurusunda bulunacak

Muğla’nın Milas ilçesi Akbelen Ormanı’nda yıkım ekipleri, Yeniköy Kemerköy Termik Santrali için ağaç kesimine devam ediyor.

Alana giriş yasağı devam ederken, avukatlardan iptal edilen yürütmeyi durdurma kararına ilişkin açıklama geldi.

Avukat Hakları tarafından yapılan duyuruda, Muğla İdare Mahkemesi Başkanı'nın, acil yürütme durdurma kararı isteminin dosyanın önceki yürütmeyi durdurma kararına ret itirazından dönmediği için bakamayacağını belirttiği aktarıldı. Açıklamada, ağaç kesiminin idari eylem olması nedeniyle acil yürütme durdurma istemli olarak idare mahkemesine iptal başvurusunda bulunulacağı belirtildi. Ayrıca, "hürriyeti tehdit" ve "kanunsuz kesim" nedeniyle ayrı ayrı suç duyurularının hazırlandığı da ifade edildi.

Milas Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurularının verilmesinin ardından, ağaç kesiminin iptali istemli açılacak dava hakkında saat 16.00'da Muğla Adliyesi'nin önünde basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.