Azra'yı katleden Mustafa Murat Ayhan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu işkence ederek öldüren Mustafa Murat Ayhan hakkında, "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "nitelikli cinsel istismar", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit" ile "hırsızlık" suçlarından 29 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

En son bir aracın içerisinde Haytaoğlu'nun görüldüğünün tespit edildiği belirtilen iddianamede, araç sahibi Mustafa Murat Ayhan'ın daha sonra yaşadığı sitenin güvenlik kamerasına birkaç kez elinde valizle binaya girip çıktığının yansıdığına yer verildi. Haytaoğlu'nun boğularak öldürdüğü söylendi.

Antalya'da kızlarından haber alamayan Haytaoğlu ailesikayıp başvurusunda bulunmuş, genç kadının cesedi Varsak ormanlık alanında gömülmüş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.