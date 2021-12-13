Azra'nın katilinin yargılanmasına başlandı

Antalya’da 28 Temmuz’da kaybolduktan 5 gün sonra Mustafa Murat Ayhan tarafından cinayete kurban gittiği anlaşılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun ilk duruşması başladı.

Antalya Adliyesi 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mustafa Murat Ayhan SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmaya Azra’nın ablası Ezgi Haytaoplu, babası Mustafa, annesi Mezide Haytaoğlu ve 30’dan fazla avukat katıldı.

Mahkeme başkanı sanığa ‘kasten insan öldürme’, ‘hırsızlık’ ve 'cinsel saldırı’ suçlarından yargılandığını hatırlatması üzerine cinayeti kabul eden sanık savunmasını yaptı. Ayhan, Haytaoğlu için "Zayıftı, hastaydı, direnemedi" dedi.

Baba Mustafa Haytaoğlu "Kızım bir sürü değişik okullar kazandı ama bu okulu istedi. Kızım kadın hakları savunucusu olmak istedi" diyerek, Mustafa Murat Ayhan'dan şikayetçi olduğunu söyledi. (İHA)