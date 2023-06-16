Aziz Yıldırım'dan bir açıklama daha: Aday olacak mı?

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün yayımladığı açıklamada Ali Koç yönetimini olağanüstü kongreye gitmeye çağırdı. Açıklamada Ali Koç ve ekibine yönelik sert ifadeler kullanan Yıldırım, yönetime “virüs” benzetmesi yapmış, “Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir” diyerek taraftar ile kurul üyelerine “Fenerbahçe’ye sahip çıkma” çağrısı yapmıştı.

Yıldırım’ın bu açıklamasının ardınan Ertem Şener, “Özel” notuyla Yıldırım'ın adaylığını açıklayacağını iddia etmişti. Yıldırım ikinci bir açıklama yaparak bu iddianın "gerçek olmadığını" söyledi.

"Bugün yaptığım detaylı açıklamadan bir şey anlamadığı anlaşılan Ertem Şener’in bu iddiası yanlıştır" diyen Yıldırım, "Ben bugünkü detaylı açıklamamı, mevcut Fenerbahçe Başkanı ve yönetiminin kalan 1 yılında daha rahat çalışabilmesi ve güvenoyu alarak yoluna devam etmesi için yaptım" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "Olağanüstü kongre kararı alınması durumunda Fenerbahçe Başkanı ve yönetimi, üyelerin güvenlerini tazeleyerek yoluna daha rahat bir şekilde devam edecektir" dedi.